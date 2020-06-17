Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 14:59 — ИА Регнум. В эпоху пандемии в Ленинградской области полноценный купальный сезон откладывается на неопределенный срок. Регион находится на первом этапе снятия ограничений, из-за чего находиться на пляжах области пока запрещено.

Елена Молчанова ИА REGNUM Только в десяти водоемах Ленобласти можно купаться в 2020 году.

Но жаркое лето корректирует данное решение властей. Поэтому региональное управление Роспотребнадзора назвало водоемы, в которых жаждущим охладиться можно без риска для здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Максима Палилова, в настоящий момент вопрос безопасного использования водоемов Ленобласти остается открытым. Управление регулярно проводит мониторинг качества воды в регионе, однако, согласно результатам исследований, из 41 контрольной точки в 31 из них вода нормам не соответствует.

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Таким образом, качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим показателям и паразитологическим в зонах рекреаций водных объектов (пляжах) и исторически сложившихся местах купания и массового отдыха в восьми районах: в Волосовском районе — в озере Донцо в деревне Донцо, в реке Луга в деревне Большой Сабск. В Кингисеппском районе — в реке Луга в городе Кингисепп и Финском заливе в деревне Выбье.

Также вода надлежащего качества, согласно исследованиям, отмечена в Киришском районе — в озере Светлое в поселке городского типа Будогощь, в Ломоносовском районе — в реке Шингарка деревни Низино, в Лужском районе — в озере Омчино города Луга, в Приозерском районе — в озере Отрадное поселка Плодовое. А также в Сланцевском районе — в реке Плюсса города Сланцы и в Тосненском районе в озере Нестеровское поселка Шапки.

Все остальные контрольные точки непригодны по санитарно-химическим или микробиологическим показателям.

Кроме того, эксперт заявил, что в настоящий момент купаться и находиться на территории пляжей в регионе запрещено, поскольку область находится лишь на первом этапе снятия ограничений, в то время как запрет снимается на третьем.

«Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, в летний сезон 2020 года до принятия губернатором Ленинградской области решения об открытии пляжей, управлением будет продолжаться мониторинг качества воды водных объектов в зонах рекреационного водопользования», — отметил спикер.

В свою очередь главный государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ленинградской области Геннадий Корсунов отметил, что данный летний сезон сопряжен с трагическими событиями. С 12 по 14 июня в области утонули семь человек, в том числе один ребенок.

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«У нас гибель по сравнению с прошлым годом снижается. Если в прошлом году с начала года по настоящий момент погибло 39 человек, — заявил Корсунов, — то в настоящее время за этот же период — 31 человек».