Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM За прошедшие выходные, с 12 по 14 июня, в Ленинградской области зарегистрировано четыре случая смертельного утопления в водоемах. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Так, 13 июня в реке Луга в Кингисеппском районе утонул 13-летний подросток, который купался вместе с друзьями. Как предварительно установило следствие, мальчик попал в водоворот и не выплыл.

«В настоящее время сотрудниками полиции, спасателями МЧС проводятся поисковые мероприятия по обнаружению ребенка», — отметили в ведомстве.

Сразу три трагических случая произошли 14 июня в трех разных районах Ленобласти. В поселке Шапки Тосненского района 17-летний юноша с друзами отдыхал на берегу водоема. В какой-то момент молодой человек решил окунуться и прыгнул в воду с крутого берега, но выплыть уже не смог. Тело молодого человека было обнаружено водолазами на дне карьера.

В Выборгском районе Ленобласти во время заплыва в Молочном озере 17-летний юноша нырнул и не вынырнул. Сотрудниками МЧС организованы поисковые мероприятия.

Еще один трагический случай произошел в Гатчинском районе Ленинградской области. 16-летний подросток решил переплыть озеро Черное и примерно на середине водоема стал тонуть. Его знакомый доплыл до тонущего и пытался спасти, но не смог.

«Организованы поисковые мероприятия сотрудниками МЧС», — добавили в СУ СКР.

В настоящий момент по всем фактам следственным управлением ведутся доследственные проверки, по итогам которых будут приняты процессуальные решения.

В СКР обратили внимание, что за жизнь и здоровье детей отвечают взрослые — действующим законодательством РФ установлена уголовная ответственность ответственных лиц за оставление детей без присмотра.