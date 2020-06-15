Kenya Airways назвала дату возможного возобновления полетов
Найроби, 15 июня, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Главная авиакомпания Кении Kenya Airways планирует возобновить полеты в третьем квартале 2020 года, после улучшения ситуации с COVID-19 в стране, 15 июня передает CGTN.
Sergey Kustov
Самолёт авиакомпании Kenya Airways
«Ожидается, что авиаперелеты возобновятся с низкой загрузкой, которая будет постепенно наращиваться», — сказано в заявлении авиакомпании.
В настоящий момент в Кении введены одни из самых жестких «коронавирусных» ограничений среди всех стран Африки.
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