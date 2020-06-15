Скопье, 15 июня, 2020, 21:12 — ИА Регнум. Парламентарии Северной Македонии достигли договоренности о новой дате всеобщих выборов, которые ранее были перенесены из-за эпидемии коронавируса, 15 июня сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Северной Македонии

Выборы были назначены на 15 июля. Действующее правительство Македонии намерено решить все вопросы формирования нового парламента и правительства к осени.

«Мы не можем вынести такого серьезного кризиса, как этот, с техническим правительством и без парламента» , — заявил и.о. премьер-министра Северной Македонии Зоран Заев журналистам.

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