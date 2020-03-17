Брюссель, , 17:58 — REGNUM Включение Северной Македонии в НАТО одобрено всеми членами военного блока, написал 17 марта генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter.

Последним, кто одобрил включение этой страны в альянс, стала Испания. Соответствующее решение было принято 17 марта верхней палатой парламента этой страны.

Столтенберг «В связи с этим все союзники приветствовали страну, которая вскоре станет нашим 30-м членом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Северная Македония вот-вот станет членом НАТО, глава альянса заявлял в начале месяца. В Северной Македонии протокол о вступлении в НАТО был ратифицирован в феврале 2020 г.

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