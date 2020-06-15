Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Специалисты ожидают вторую волну заболевания COVID-19 и призывают прививаться от гриппа: ожидаются новые штаммы. Об этом заявил 15 июня исполняющий обязанности директора петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи у больницы

«Наш прогноз: мы ждем новый подъем заболеваемости осенью. Поскольку для всех респираторных вирусных инфекций характерен подъем в осенне-зимний период, и это будет накладывать определенные сложности по проведению диагностики этого заболевания и по его лечению», — заявил Лиознов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он предпочитает воздерживаться от чересчур оптимистичных прогнозов, согласно которым коронавирус якобы утратит активность в ближайший год.

«Нам нужно готовиться к худшему. Именно поэтому мы разрабатываем вакцины и ищем новые препараты противовирусные», — заметил специалист.

Дмитрий Лиознов уверен, что России необходимо провести широкую вакцинацию от гриппа осенью 2020 года.

«Настоятельно рекомендую в этом году делать вакцинацию от гриппа. В этом году мы ожидаем совершенно новые штаммы, которые будут отличаться от прошедшего сезона. Это говорит о том, что большинство населения будет неиммунно, не защищено от вирусов, которые мы ожидаем в нашей стране», — сказал Лиознов.

Эксперт считает, что вакцинацию от гриппа необходимо проводить максимально широко, во всех возрастных группах, среди детей и пожилых людей, а также среди людей с хроническими заболеваниями.

Читайте также: В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на протекание COVID-19

Тем временем свою вакцину от коронавируса в настоящее время разрабатывает петербургская компания BIOCAD. Сейчас ее испытывают на животных, потом настанет очередь добровольцев.

«Я надеюсь, к середине лета или началу августа мы это закончим, и начнутся клинические испытания на здоровых добровольцах», — сообщил директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

В целом, по его мнению, к концу осени или началу зимы уже должны быть развернуты производственные мощности по выпуску хотя бы одной из разрабатываемых в стране вакцин.