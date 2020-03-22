Женева, Швейцария, , 08:09 — REGNUM Учёные не могут подтвердить, что привитые от сезонного гриппа люди лучше переносят коронавирусную инфекцию COVID-19, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич 22 марта РИА Новости.

«Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», — подчеркнул Язаревич.

Представить ВОЗ добавил, что не существует и данных, подтверждающих возможность передачи коронавирусной инфекции при употреблении воды из-под крана. Язаревич отметил, что в большинстве случаев новый коронавирус передаётся воздушно-капельным путём.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Анатолия Смородинцева в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов заявил, что прототип вакцины от коронавируса может быть готов через четыре или шесть месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ объявили о начале испытания вакцины против COVID-19