Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки, в воскресенье, 14 июня, зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией — 73 новых носителя против 52, что были выявлены сутками ранее. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает федеральный оперативный штаб.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Заболевшие и выздоровевшие в Ленобласти

С начала пандемии в Ленинградской области выявлено 3626 заболевших, из них 2705 человек выздоровело, в том числе 39 за последние сутки, еще 921 человек продолжает бороться с инфекцией. 23 человека умерли от COVID-19.

Отметим, по данным администрации Ленобласти, суточный рост заболевших связан с очагом инфекции, выявленным в Лужском психоневрологическом интернате. Там сразу 19 человек выявлен положительный тест на COVID-19.

Напомним, с 15 июня в Ленобласти объявлено смягчение некоторых ограничений, введенных из-за коронавируса.

Добавим, за последние сутки в России выявлено 8246 заразившихся новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Также за сутки зафиксировано 143 летальных случая, а 4489 человек выздоровели и выписаны на амбулаторное лечение.

Всего с начала пандемии в стране нарастающим итогом выявлено 537 210 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончался 7091 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 284 539 человек.