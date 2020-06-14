Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявили 52 новых носителя коронавируса. Об этом сообщает 14 июня оперативный штаб. Это примерно столько же, сколько и в последние два дня.

Таким образом за все время пандемии в регионе зафиксировали 3 ты. 553 случая заражения. Новых летальных исходов COVID-19 не выявлено. За время пандемии в регионе о болезни скончались 23 человека.

Выздоровело за это же время 2 тыс. 666 жителей, из них 38 за последние сутки.

Заметим, с 15 июня Ленобласть объявила новый этап снятия ограничений по коронавирусу. Так, снимается запрет на посещение лесов, разрешается работа ярмарок во всех районах региона, разрешен каршеринг при условии ежедневной дезинфекции автомобиля.

Сосновый Бор переводят из «желтой» в «красную зону», там обнаружились новые случаи заражения.

В «красной» зоне с 15 июня будут разрешены индивидуальные занятия в учреждениях дополнительного образования. В «желтой» заниматься могут группы до 7 человек, в «зеленой» — до 15 человек. В «зеленой» зоне также разрешили полноценно открыть детские сады, детские развлекательные центры и игровые комнаты, запустить работу бассейнов, спортклубов без ограничений, салонов красоты — с использованием масок, а также бань.

В «желтой» зоне с 15 июня разрешили тренировки в помещениях группами до 12 человек, работу бань, предоставление всех услуг в салонах красоты при условии использования до 50% мест в зале и обязательном использовании масок.

В «красной» зоне с 15 июня смогут работать только салоны красоты с медлицензией, а также те, что предоставляют услуги по уходу за волосами, маникюр, педикюр, наращивание ресниц, солярий.