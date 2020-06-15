Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Петербурге за 14 июня выявили 252 новых носителя коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает в понедельник, 15 июня, федеральный оперативный штаб. Это на четыре человека меньше, чем было днем ранее.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Заболевшие и выздоровевшие в Санкт-Петербурге

Таким образом, на протяжении последней недели статистически демонстрируется спад количества зафиксированных случаев заражения в Петербурге. За всё время пандемии в городе было выявлено 20 тыс. 813 случаев, с учетом новых данных.

Выздоровело за этот же период в Петербурге 9739 человек, из них 62 человека выписаны за последние сутки.

Читайте также: Петербуржцам с 15 июня разрешили постричься у мастера и помыться в бане

Добавим, в России за последние 24 часа выявили 8246 случаев заражения коронавирусом, их общее количество достигло 537 тыс. 210 случаев в 85 регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге с 15 июня отменили ряд запретов и ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но губернатор Александр Беглов предупредил, что «вирус никуда не делся».