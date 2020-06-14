Анкара, 14 июня, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Турция с наименьшими потерями смогла пережить период пандемии коронавируса. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил 14 июня глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на двенадцатой Международной исламской конференции по экономике и финансам в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Турция опередила многие страны по развитию не только в сфере здравоохранения, но и экономике, — сказал глава государства. — Турция — в числе стран, переживших период пандемии с наименьшими потерями».

Эрдоган напомнил, что в первом квартале 2020 года экономический рост страны составил 4,5%.

По его словам, в период пандемии Турция оказала медицинскую помощь 125 другим странам, а не только обеспечила потребности собственных жителей страны в медуслугах.

13 июня министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter сообщил, что в стране за последние сутки выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом.

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