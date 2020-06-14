Стамбул, Турция, , 16:01 — REGNUM Ключом к выходу из экономического кризиса является ислам. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил 14 июня глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на двенадцатой Международной исламской конференции по экономике и финансам в Стамбуле.

«Ислам — ключ к выходу из экономического кризиса», — отметил он.

По его словам, появлению экономической модели, которая «не учитывает социальные и гуманитарные факторы» и действует только с «учетом доходов», способствовало чрезмерное финансирование.

«Для финансирования долгосрочных крупных инвестиций в инфраструктуру необходимо расширить использование таких продуктов, как сукук (исламский эквивалент облигаций)», — сказал Эрдоган.

По его словам, в «центр исламских финансов и экономики» необходимо «превратить» город Стамбул.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное послание в связи с Днем России президенту России Владимиру Путину.

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