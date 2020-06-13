Вашингтон, 13 июня, 2020, 22:08 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов категорически опроверг обвинения в адрес России о разжигании уличных беспорядков в Соединенных Штатах и пожелал американскому народу скорейшего возвращения к нормальной жизни. Об этом 13 июня он сообщил в эфире телепрограммы «Большая игра» на «Первом канале».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

«Желаем американскому народу выздоровления, мы желаем, чтобы как можно быстрее жизнь опять вернулась в нормальное русло. Никто из нас не злорадствует и не радуется, какие трудности сегодня испытывают простые граждане США», ― отметил посол.

Кроме этого, Антонов отверг всяческие обвинения американских политиков в том, что Российская Федерация якобы «подзуживает» и подливает масло в огонь протестных настроений американцев.

«Это все неправда, это образчик ложных новостей и антироссийской пропаганды, которая широко используется сегодня в американских СМИ», ― подчеркнул Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захароваотметила, что заявления о «причастности» России к массовым расовым беспорядкам и погромам в США являются полным мифом, свидетельствующим о неуважении заявляющих к своему собственному народу.

Напомним, на фоне волны массовых беспорядков в США, захлестнувшей сотни американских городов, экс-советник президента страны по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за этими актами насилия может «стоять Москва». Однако по сложившейся в США традиции, она не привела никаких доказательств или фактов, подтверждающих её домыслы.