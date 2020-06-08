Москва, , 19:54 — REGNUM Заявления о «причастности» России к массовым расовым беспорядкам и погромам в США являются полным мифом, свидетельствующим о неуважении заявляющих к своему собственному народу, сообщила 8 июня официальный представитель МИД Мария Захарова изданию «Комсомольская правда» .

«Заявлять, как это сделали некоторые представители демократической партии США, о том, что «за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия» — значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит», — сказала Захарова.

При этом представитель МИД РФ отметила, что ранее российские политики неоднократно призывали своих коллег из США разобраться со своими внутренними проблемами прежде, чем «поучать все остальных».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне волны массовых беспорядков в США, захлестнувшей сотни городов, экс-советник американского президента по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за этими актами насилия может стоять Москва. По сложившейся в США традиции, она не привела никаких доказательств или фактов, подтверждающих её домыслы.

На эти голословные обвинения отреагировал посол России в США Анатолий Антонов, охарактеризовав их как «чушь и чепуху».

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