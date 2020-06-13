Вашингтон, 13 июня, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты создают новейшую гиперзвуковую ракету, которая может поразить цель диаметром 70 сантиметров с расстояния более чем полторы тысячи километров и в пределах 35,5 сантиметров от центральной точки объекта. Об этом 13 июня он сообщил во время выступления пред выпускниками военной академии Вест Пойнт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Американский лидер отметил, что США «сотнями» строят новейшее вооружение ― «новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты, новые танки, военные спутники, реактивные ракеты».

Отдельно Трамп остановился на описании гиперзвуковой ракеты, которая, по его словам, движется во много раз быстрее самой быстрой ракеты, когда-либо разработанной в мире. Однако он не уточнил, когда точно она будет создана.

«Мы строим <…> даже гиперзвуковую ракету, которая движется в семьнадцать раз быстрее самой быстрой ракеты, доступной в настоящее время в мире, и может поразить цель на расстоянии 1000 миль (1609 км — Ред.) в пределах 14 дюймов (35,56 см — Ред.) от центральной точки», ― отметил американский президент.

Напомним, ранее министр обороны США Марк Эспер в ответ на обеспокоенность сенаторов страны в отставании Соединённых Штатов от России и Китая в сфере создания гиперзвукового оружия заявил, что в Соединённых Штатах ведутся разработки гиперзвукового оружия, которые являются более инновационными, чем у России и Китая.

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