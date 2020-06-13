Париж, 13 июня, 2020, 17:32 — ИА Регнум. В Париже в уличных акциях протеста против расизма и полицейского произвола принимают участие порядка 10 тыс. человек. Об этом 13 июня сообщает издание Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Nathan Keirn Протест

«На месте присутствуют примерно 10 тысяч человек», ― говорится в сообщении французской газеты.

По данным журналистов, участники акции находятся на площади Республики. Сотрудники правопорядка не дают протестующим покинуть ее пределы и пройти с шествием по улицам города, так как в Париже действует запрет на собрания более 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции Франции также вышли на акции протеста против запрета на метод удушения, применяемый во время задержания подозреваемых в преступлении.

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