Париж, , 12:32 — REGNUM Сотрудники полиции Франции вышли на акции протеста против запрета на метод удушения, применяемый во время задержания подозреваемых в преступлении. Об этом 12 июня сообщает Reuters.

Представители полицейских профсоюзов припарковали десятки автомобилей вблизи Триумфальной арки в Париже, а затем последовали на Елисейские поля.

Сотрудники правопорядка убеждены, что метод удушения помог спасти жизни многим полицейским во время задержания опасных преступников. Они также считают, что подобный запрет был придуман для «покупки социального мира за счет полиции».

Напомним, после жестокого убийства в США Флойда Джорджа во многих странах мира вспыхнули беспорядки, предлогом для которых стал расизм и колониализм в США и странах Евросоюза.

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