Вашингтон, 11 июня, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Присущее значительной части деятелей условно «либерального» свойства пренебрежение к мудрости предыдущих поколений чревато серьёзными цивилизационными разрушениями и полным сломом преемственности в человеческой цивилизации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 июня, комментируя высказывания Нэнси Пэлоси.

Как сообщалось ранее, спикер палаты представителей Конгресса США призвала убрать из здания Капитолия статуи деятелей Конфедерации и отметила, что эти статуи являются «оскорблением идеалов».

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«Меня поражают подобные американские «нэнси» и наши «валерии» или условные «константины», не помнящие родства. Они считают, что то, что они и им подобные в настоящее время думают по поводу истории, и есть эта история. Это, однако, не так. История сама по себе, они сами по себе.

Но дело не только в исторических событиях и процессах, которые новым переписывателям истории не изменить, — дело в их отношении к предкам. Ведь что, по сути дела, говорит Нэнси Пелоси, когда призывает убрать из Конгресса США статуи конфедератов? Она говорит, что все американские политики, которые многие десятилетия соглашались с присутствием в здании Конгресса этих статуй, были глупцами, не понимали, что конфедераты «были расистами», «защищали жестокость и варварство», оскорбляли американские идеалы. В данном случае я вовсе не пытаюсь выставить конфедератов в положительном свете, они были такими, какими были, но я настаиваю на уважении к тем, кто строил твою страну до тебя, их уму, их пониманию исторических событий и процессов.

Мне думается, что именно это присущее значительной части деятелей условно «либерального» свойства пренебрежение к мудрости предыдущих поколений и есть самое разрушительное в современной жизни. Оно чревато серьёзными цивилизационными разрушениями, полным сломом преемственности в человеческой цивилизации, самого его кода.