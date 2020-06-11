Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси призвала убрать из здания Капитолия в Вашингтоне 11 статуй деятелям Конфедеративный Штатов Америки (КША). Об этом говорится в письме политика.

«Статуи тем, кто защищал жестокость и варварство ради открытого расизма, являются оскорблением этих идеалов. Статуи должны быть убраны», — заявила она.

Отмечается, что Пелоси призывала к демонтажу памятников конфедератам еще в 2017 году. При этом в здании Капитолия в настоящее время находится и статуя президента КША Джефферсона Дэвиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армия США предложила переименовать военные базы, названные в честь конфедератов. Однако 10 июня президент США Дональд Трамп оказался от переименований, так как названия самих баз уже прочно вписали свое имя в историю вооруженных сил Соединенных Штатов.

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