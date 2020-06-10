Москва, 11 июня, 2020, 01:47 — ИА Регнум. До 80 млрд рублей могут потерять российские поставщики коммунальных услуг в апреле-июне 2020 года из-за падения собираемости платежей, связанного с введением в России карантинных мер. Об этом 11 июня пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Минстроя РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

Отмечается, что резкое падение платежной дисциплины привело к тому, что собираемость платежей за три месяца в отдельных городах снизилась с более 90% до 60%, в целом по России показатели упали на 10−30%.

При этом долг населения, организаций и госучреждений перед ресурсоснабжающими организациями быстро растёт, отмечает издание. Так, государственные структуры снизили объём платежей в водоканалы до 70%, а обязательства увеличили на 6 млрд рублей.

Для поддержки отрасли комитет по экономической политике Совета Федерации предложил включить сферу ЖКХ в перечень пострадавших, понизить отдельным компаниям налоги и предоставить беспроцентные кредиты.

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