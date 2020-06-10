Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на выборах в губернаторы Ленобласти на новый срок и получил одобрение главы государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Дрозденко

Прежде чем огласить свою просьбу, Александр Дрозденко подробно отчитался президенту о достижениях за предыдущие два срока службы на посту губернатора. Он рассказал о подъеме экономики, росте объемов введенного жилья и социальных объектов. А также поделился проблемами, которые он начал решать, но довести до конца пока не успел.

После чего попросил Владимира Путина согласовать его кандидатуру, для того чтобы он смог принять участие в осенних выборах губернатора.

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В свою очередь президент РФ отметил, что за время губернаторства Дрозденко в регионе вырос целый ряд ключевых показателей, которые опережают среднероссийский темп. Среди них: рост ВРП на 7,1% при 3,8% по РФ, промышленного производства — 9,9% при 5,9% по РФ, увеличение объема строительства: когда по стране этот показатель находится на уровне 6,9%, в Ленобласти он вырос в 1,9 раза.

«Это хорошие показатели, и такие темпы надо сохранить», — отметил Владимир Путин.

Также он указал на то, что в Ленобласти растет розничная торговля, бюджет — профицитный, что говорит о грамотном управлении финансами и чрезвычайно важно. Это, по словам главы РФ, создает хорошую подушку безопасности для развития области на перспективу. Помимо этого, Владимир Путин оценил на «хорошо» финансовую обеспеченность и низкую долговую нагрузку региона.

«Это на что я бы обратил внимание в качестве позитива, и за что я хотел бы вас особенно поблагодарить, — сказал Путин. — Здесь есть объективные обстоятельства, но всё-таки это и результат работы вас и вашей команды».

Президент отметил, что в Ленинградской области наблюдается увеличение численности постоянного населения — на 3,4%, и отметил, что это происходит на фоне небольшого спада в России в целом.

«Все-таки это Северо-Запад, не южные регионы страны, и климатические условия достаточно суровые. Рост 3,4% говорит о том, что в целом хорошее, аккуратно скажем, удовлетворительное экономическое развитие. И уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране», — отметил глава государства.

«У вас есть полное моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области», — резюмировал президент.

Однако Путин указал, что основное, окончательное слово должны сказать избиратели Ленинградской области на выборах, но со своей стороны пожелал Александру Дрозденко успехов.

Напомним, выборы губернатора Ленинградской области состоятся уже в этом году, 13 сентября.

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Напомним, Александр Дрозденко в мае 2012 года Законодательным собранием Ленинградской области по представлению президента РФ был наделён полномочиями губернатора Ленинградской области, 28 мая 2012 года вступил в должность губернатора Ленинградской области.

12 мая 2015 года Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Ленинградской области». Александр Дрозденко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ленинградской области.

На досрочных выборах губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года Александр Дрозденко получил поддержку 471 тысячи 145 избирателей, что составило 82,1% от числа избирателей, принявших участие в выборах. 30 сентября 2015 года состоялась торжественная церемония официального вступления Александра Дрозденко в должность губернатора Ленинградской области.

Награжден государственными наградами: орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Женат, имеет двух дочерей. Увлекается охотой, рыбалкой.