Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заверил жителей областного города Кудрово, расположенного на границе с Петербургом, что строительство станции метро на территории Кудрово не отменяется. Об этом 10 июня он заявил во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Кудрово

По словам Дрозденко, региональные власти не отказываются от реализации проекта продления Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена от действующей станции «Улица Дыбенко» до населенного пункта Кудрово.

«Мы уже выделили земельный участок для электродепо «Правобережное», — сказал Дрозденко. — Наша станция «Кудрово» является промежуточной станцией между электродепо. Без нее невозможно реализовать амбициозный проект Санкт-Петербурга по строительству новых станций метро».

Он отметил, что по другим станциям ничего сказать не может, но за строительство данной — ручается.

«Наша станция будет построена, поскольку она увязана с проектом строительства электродепо», — подытожил он.

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