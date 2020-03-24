Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM В Петербурге объявили конкурс на проектирование линии метро от станции «Улица Дыбенко» к станции «Кудрово», которая будет находиться уже в соседнем регионе. Об этом ИА ИА REGNUM сообщили в дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

Речь идет об участке Лахтинско-Правобережной линии метро. Помимо продления до «Кудрово» предполагается построить электродепо «Правобережное».

Конкурс объявили на право заключения договора на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания. Подавать заявки можно до 6 апреля 2020, 8 апреля их рассмотрят.

Заметим, уже в 2019 году население города Кудрово на границе Петербурга и Ленобласти составило 73 тыс. 400 человек, а к 2025 году прогнозируют 100 тыс. человек.

План по строительству метро на территории двух регионов правительства субъектов РФ утвердили еще в 2018 году.

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