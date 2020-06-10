Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Мариинский театр в Петербурге будет первым подобным учреждением культуры, которому позволят выйти с карантина и провести публичное мероприятие. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

На театре собираются «протестировать» новую схему обслуживания зрителей. 20 июня в Мариинском запланирован фестиваль «Звезды белых ночей».

«Мариинский театр берется все организовать на самом высоком уровне, с учетом новых требований. Рассадить зрителей на необходимом удалении друг от друга, контролировать использование средств защиты, соблюдать дистанцию между музыкантами», — сообщил Беглов в интервью ТАСС.

С учетом того, как пройдет фестиваль, а также как пройдет первый домашний матч «Зенита» 26 июня, куда пустят 6 тыс. человек, будет принято решение о том, открывать ли остальные театры для зрителей, сообщил губернатор.

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«Прежде всего, мы сейчас думаем над тем, чтобы разрешить театрам проведение репетиций. Сумели же благодаря дисциплинированности «Зенита» снять ограничения на тренировки и матчи. По этому же принципу будем готовиться к открытию театров. Начать с репетиций и выйти на полноценные представления», — добавил он.

Власти рассматривают варианты и частичного снятия ограничений, если полностью избавиться от них не позволит эпидемиологическая обстановка. Например, могут открыть в тестовом режиме зону фудкорта в Первой Адмиралтейской части и «обкатать там модель поведения посетителей в новой реальности» — с соблюдением средств защиты и социального дистанцирования.

По данным на 9 июня, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 19 153 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 433 человека. Выздоровел 8101 человек.