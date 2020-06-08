Санкт-Петербург, , 20:02 — REGNUM На первый домашний матч «Зенита» после возобновления чемпионата России по футболу пустят только шесть тысяч зрителей. Об этом сообщил 8 июня губернатор Петербурга Александр Беглов.

Стадион «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Градоначальник напомнил, что первую игру после перерыва «Зенит» сыграет 20 июня в Москве против ЦСКА, а 26 июня состоится первый домашний матч на «Газпром Арене» против самарского клуба «Крылья Советов».

«По договоренности с Роспотребнадзором попасть на матч смогут примерно 6 тысяч человек, но, конечно, болеть за «Зенит» мы будем всем Петербургом», — сказал Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, вместимость стадиона на Крестовском острове — до 68 000 человек.

Заметим, из-за коронавирусных ограничений и прекращения игр чемпионата России по футболу в Петербурге закрыли для пассажиров даже станцию метро «Новокрестовская», расположенную рядом со стадионом, — за невостребованностью.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Зените» надеются выиграть чемпионат России в год 95-летия клуба