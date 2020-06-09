Санкт-Петербург, 9 июня, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Конкурс на второй этап рекультивации мусорного полигона «Новоселки», объявленный властями Петербурга, встревожил горожан. Об этом заявила руководитель регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина, которая просит губернатора Александра Беглова объяснить, зачем объявлять тендер на второй этап, если своевременное и качественное завершение первого остается под вопросом.

ИА REGNUM Мусорный полигон

Напомним, проект рекультивации полигона в Приморском районе Петербурга предусматривает два этапа: технический и биологический. Первый этап рекультивации должен завершиться 30 октября 2020 года, он обошелся в 755,5 млн рублей. К апрелю подрядчик «Профистрой Северо-Запад» на 90% завершил рекультивацию откосов и основной части тела полигона.

Читайте также: Полигон «Новоселки» в Петербурге укрывают для избавления от вони

По проекту, одним из основных элементов технического этапа рекультивации является строительство системы дегазации, отвечающей за сбор свалочного газа и его передачу на станцию активной дегазации для утилизации путем переработки в электрическую энергию, замечают «эсеры». Однако инспекторы Росприроднадзора установили, что система сбора свалочных газов не оборудована. В связи с этим управление Росприроднадзора даже инициировало привлечение к административной ответственности заказчика работ — Центра комплексного благоустройства. Штраф составил 175 тыс. рублей.

Сам подрядчик от санкций Росприроднадзора никак не пострадал и теперь даже имеет шанс принять участие во втором этапе проекта, замечает Шишкина, где собираются освоить 656,5 млн рублей из городского бюджета. Подрядчик должен будет организовать устройство водоотводных каналов, хозяйственной зоны, пруда-накопителя. Также в техзадание входит устройство станции очистки сточных вод, наружного электроснабжения очистных сооружений и внутриплощадочные работы.

По мнению Шишкиной, проводить указанные работы без системы дегазации потенциально опасно.

«Фактически указанная система будет оборудована в отсутствие утвержденного проекта и без государственной экологической экспертизы, что создает риски для последующей безопасной эксплуатации системы и соблюдения требуемых параметров проекта рекультивации полигона. Добавлю, что общий срок рекультивации полигона составляет 7 лет, срок окончания рекультивации — 2022 год. В этой связи важным является четкое исполнение подрядчиком этапов исполнения контракта и незамедлительное применение мер вплоть до расторжения контракта в одностороннем порядке в случае просрочки исполнения этапов контракта», — пишет Шишкина губернатору.

Она призвала Беглова при выборе подрядчика по контракту на второй этап рекультивации полигона «Новоселки» учитывать ненадлежащее исполнение ООО «Профистрой Северо-Запад» обязательств по предыдущему контракту, а также предоставить информацию о положении дел с устранением недостатков работ первого этапа рекультивации — оборудованием системы сбора свалочных газов.