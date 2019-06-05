Полигон «Новоселки» в Петербурге укрывают для избавления от вони

Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM На севере Петербурга продолжается начатая в июне 2018 года рекультивация полигона «Новоселки», долгие годы отравлявшего воздух жителям Приморского, Выборгского и других районов города. Ведущиеся работы должны покончить с запахом, восстановить нарушенные земли и улучшить экологическую обстановку в Петербурге.

К октябрю 2020 года планируется полностью укрыть изолирующим слоем 70% территории полигона. Весь проект рекультивации рассчитан на семь лет.

В рамках первого этапа происходит выравнивание террикона и укрытие его с помощью земляной «подушки» и безопасных строительных отходов. К настоящему времени террикон полностью укрыт грунтом, на его откосы укладывают несколько слоев изолирующего материала.

«Уложенный сверху слой дренажного мата не позволяет проникать внутрь полигона дождевым водам — они скатываются по откосам», — рассказали 5 июня в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Уже уложено почти 250 тыс. кв. метров гигроскопичного (впитывающего) бантомата и дренажного мата.

В ходе второго, биологического, этапа рекультивации, рассчитанного на четыре года, поверх бывшего полигона уложат плодородную почву и посеют на ней траву. Также необходимо построить в Новоселках локальные очистные сооружения сточных вод.

На рекультивацию бывшей свалки из бюджета Санкт-Петербурга на 2018−2020 годы выделено 755,5 млн рублей.

Сегодня на полигоне «Новоселки» побывал депутат Государственной думы Сергей Боярский.

«Только строительный мусор, грунт и песок, — сказал он, комментируя работы по рекультивации полигона. — Вы видите, что трава уже на склонах, высажено большое количество деревьев по периметру, которые рано или поздно станут живым щитом. Предусмотрено строительство станции дегазации, которое опустит тело террикона на несколько метров. В целом, я считаю, что через пять-семь лет мы вообще забудем о том, что здесь когда-то была большая свалка».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, который уже был здесь год назад, главным отличием стало уменьшение неприятного запаха от полигона.

«На входе его практически нет, ощущается он непосредственно в самом эпицентре полигона. Чаек почти нет, трава растет. Только очень пыльно», — отмечает наш корреспондент.

Полигон «Новоселки» работал на окраине Ленинграда-Петербурга с 1974 года, принимая твердые бытовые отходы. Он был закрыт для приема мусора в апреле 2017 года. Площадь полигона — 83,5 га, высота — от 20 до 37 метров.

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