Санкт-Петербург, 9 июня, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Петербуржцы фактически потеряли возможность получить экстренную медицинскую помощь, не связанную с коронавирусом, из-за введенных в связи с пандемией ограничений. Об этом заявил 9 июня уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у больницы

По словам омбудсмена, именно режим повышенной готовности спровоцировал в Петербурге столь серьезную проблему. По этому поводу он обратился к вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву, курирующему городское здравоохранение.

Так, при госпитализации у горожан требуют «свежие» отрицательные тесты на коронавирус, но получить их в нужные сроки петербуржцы не имеют возможности, указывает Шишлов. На его взгляд, обеспечить оперативное тестирование на коронавирус — одна из важнейших задач городских властей.

Омбудсмен получил «переполненное отчаянием» обращение от сына петербурженки, инвалида, которая вынуждена бегать за справками об отсутствии коронавируса, чтобы лечь на химиотерапию и «не умереть».

«При этом за месяц уже ушло только на справки — 6600 рублей, не считая, что транспорт платный для пенсионеров», — пишет горожанин. Заявитель сообщил, что, по его данным, сейчас проблема усугубилась, и сроки тестирования даже в платных центрах растянулись до 14 дней, но за это время справки устаревают и не дают возможности госпитализироваться.

По мнению петербуржца, нельзя заставлять людей с ослабленным из-за рака иммунитетом сидеть в очередях в пунктах забора биоматериалов: ведь туда приходят и носители вируса, а находиться длительное время с ними в одном помещении — большой риск заражения.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге подчеркивает, что эта история — не единичный случай, а в Петербурге тысячи больных онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, людей, нуждающихся в гемодиализе. «Борьба с коронавирусом не должна лишать горожан права на другую медицинскую помощь, особенно, когда это жизненно важно», — считает Александр Шишлов.

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Еще в марте он требовал от органов власти решения этой проблемы, но к июню стало очевидно, что принятых мер недостаточно для соблюдения прав жителей на своевременную медицинскую помощь.

«Неоднократные сообщения в СМИ и обращения в адрес уполномоченного говорят о том, что результатов тестирования люди ждут неделями, а иногда и вовсе не могут их получить. В свою очередь, это породило еще одну серьезную проблему — не предоставив отрицательных результатов исследования на COVID, пациенты, нуждающиеся в лечении по другим заболеваниям, не могут получить медицинскую помощь. Зачастую в таких случаях вопрос стоит буквально о жизни и смерти», — добавляют в аппарате омбудсмена.

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Заметим, 9 июня директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко сообщил, что в его больнице резко сократилось число пациентов, причину он видит в неработающих женских консультациях и других медучреждениях. По словам Моисеенко, это может привести к серьезным последствиям, так как онкобольные выявят свои проблемы слишком поздно, чтобы удалось спасти всех.