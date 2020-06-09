Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Онкобольные Петербурга не получают своевременной помощи и вовремя не проходят обследования из-за коронавирусных ограничений, что может быть чревато трагическими последствиями для них. Об этом заявил 9 июня директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы наблюдаем очень неожиданную для нас ситуацию, когда резко уменьшилось число больных онкологических», — сказал Моисеенко.

Когда в городе перепрофилировали стационары под коронавирус и закрывали их на карантин, в онкоцентре ожидали, что «захлебнутся» в потоке больных. Но результат оказался прямо противоположным.

«Наблюдается резкое снижение числа больных. На гинекологическом отделении на 60% снизилось число пациентов, на абдоминальном отделении — на 50%. Что самое неприятное, сегодня у нас в детском отделении лежит 15 больных на 36 койках. И пациентов нет. Это следствие того, что не работают женские консультации, не работают многие клиники, не работает первичное звено. Это будет иметь очень серьезные последствия: приведет к более позднему выявлению опухолей, и, кроме того, будет перегрузка специализированных учреждений, когда закончится карантин, все вернутся с дач и из деревень. И эти детишки, у которых, на самом деле, потенциально излечимые опухоли, окажутся в очень сложной ситуации, потому что в общем, может быть, не всех удастся спасти», — заявил директор онкоцентра.

По словам Моисеенко, Городской онкологический центр написал соответствующее послание в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с просьбой частично открыть амбулаторную помощь, открыть доступ к обследованию для тех, у кого есть жалобы.

«Нужно мотивировать людей, чтобы они не задерживали свои визиты, если их что-то беспокоит», — подчеркнул Моисеенко.

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