Минск, 9 июня, 2020, 12:42 — ИА Регнум. «Всего три недели как стартовала эта избирательная кампания, но уже сегодня мы видим, что далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти», — заявил Александр Лукашенко сегодня, 9 июня, в ходе совещания по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

Скриншот с сайта vybary2020.by График избирательной кампании

Выступая перед руководителями силовых министерств и ведомств, Лукашенко потребовал не допустить превращения сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, как сообщает президентская пресс-служба, «в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов и норм морали».

«Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел, обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы — это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву», — заявил Лукашенко.

По его мнению, все события развиваются по заранее продуманному сценарию, причем их участники — всего лишь исполнители, за которыми стоят некие хозяева с деньгами.

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«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: «як Лукашенка адкажа»? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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«Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве», — подчеркнул Лукашенко.

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«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства (которые, кстати, нас поучали демократии) обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон», — сказал руководитель постсоветской республики.

Лукашенко поинтересовался у силовиков, как они оценивают складывающуюся обстановку «с учетом вероятности обострения ситуации на любом этапе избирательного процесса».

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