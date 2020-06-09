Гродно, Белоруссия, , 11:35 — REGNUM Блогеру из Белоруссии Сергею Тихановскому и ещё семерым участникам пикета в поддержку жены блогера — Светланы Тихановской, выдвигающейся в качестве кандидата на должность президента страны, предъявлены обвинения по уголовному делу. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Сергей Тихановский Цитата из видео «Сергей Тихановский намерен стать кандидатом в президенты Беларуси» пользователя Страна для жизни. youtube.com

«Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по статье 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Белоруссии», — говорится в сообщении.

Также, согласно данным следствия, 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно в поддержку Светланы Тихановской обвиняемые организовали незаконное общественное мероприятие, митинг, и в ходе него совершили «групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции», в результате чего, как сообщает СК Белоруссии, пострадали два сотрудника МВД республики.

Кроме этого, сообщается, что следствие, после изучения записей видеокамер, установило еще одного человека, также применявшего насилие к милиционерам, в ходе доставления его в служебный транспорт, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

При этом уточняется, что обвиняемые по санкции прокуратуры заключены под стражу и в настоящее время идет следственный процесс.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Гродно прошел пикет в поддержку выдвижения Светланы Тихановской в кандидаты в президенты Белоруссии, в ходе которого были задержаны Сергей Тихановский и около десятка его сторонников за применение насилия по отношению к сотрудникам милиции.