Вашингтон, 8 июня, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Соединённым Штатам нужен закон и порядок, так что сокращения финансирования полиции не будет, написал 8 июня американский президент Дональд Трамп.

U.S. Marine Corps Американская полиция

Комментируя предложенный демократами в Конгрессе законопроект об ограничении возможностей полиции, американский лидер написал, что инициатива «радикальных левых демократов» направлена на сокращение финансирования и даже на отказ от полиции.

Трамп «Извините, но я хочу закон и порядок».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о реформы полиции в США был внесён на рассмотрение в Конгресс сегодня, 8 июня.