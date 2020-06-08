Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Американский политаналитик и бывший сотрудник Секретной службы США Дэн Бонгино раскритиковал призывы к дефинансированию полицейских департаментов. В интервью Fox News Бонгино, экс-сотрудник департамента полиции Нью-Йорка, назвал эту инициативу «самым катастрофическим и смертоносным решением государственной политики, которое мы видели в современной истории Соединенных Штатов». И это не гипербола, подчеркнул он.

«Я не ошибаюсь. Люди будут умирать. Реальные люди. Не голливудская чушь, не по-киношному. Настоящие люди, дети, подростки и взрослые умрут», — говорит Бондинго, который считает, что расцветет вся преступность — от мелких краж до убийства и террора.

Лозунг «распустить полицию» стал лозунгом митинга во время протестов, которые прошли после смерти Джорджа Флойда в День памяти погибших. Под давлением толпы городской совет Миннеаполиса подписал обязательство расформировать городскую полицию, несмотря на несогласие со стороны мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея.

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