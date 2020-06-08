Нью-Йорк, США, 8 июня, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка Соединенных Штатов торгуются разнонаправленно в начале торговой недели, в ходе сессии на Уолл-стрит 8 июня.

Ryan Lawler Биржа

Через час после начала торгов индекс Dow Jones вырос на 254,55 пункта (0,94%), до 27 365,53 пункта, индекс S&P 500 вырос на 9,33 пункта (0,29%), до 3203,26 пункта, индекс Nasdaq снизился на 20,15 пункта (0,21%), до 9793,93 пункта.

Американский рынок поддерживает постепенное восстановление экономики США и всего мира после эпидемии коронавируса, но подтачивают массовые беспорядки на улицах и политическая неопределенность в связи с предстоящими выборами.

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