Нью-Йорк, США, , 20:41 — REGNUM Фондовый рынок США проводит торги 26 мая в «зеленой зоне», однако основные индексы рынка выросли неравномерно.

Рост основных индексов составляет от 1 до 3%. При этом промышленный индекс Dow Jones к середине сессии преодолел «психологическую отметку» в 25 000 пунктов, «потребительский» S&P с начала торгов держится выше 3000 пунктов.

К настоящему моменту Dow Jones вырос на 677,95 пункта (2,77%), до 25 143,11 пункта, S&P 500 вырос на 58,15 пункта (1,97%), до 3013,60 пункта, Nasdaq вырос на 105,70 пункта (1,13%), до 9430,29 пункта.

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