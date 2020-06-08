Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге предлагают приравнять по статусу к инфекционным все стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь по различным профилям, а также расширить список медицинских работников для получения дополнительных выплат и компенсаций.

Дарья Драй ИА REGNUM Покровская больница

Об этом 8 июня говорится в отчете межведомственной медицинской рабочей группе при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за май.

Согласно документу, в Смольном готовятся обсудить возможность приравнять к инфекционным все стационары, с обеспечением соответствующих социальных гарантий для персонала.

Для этого планируется создать рабочую группу для общественного контроля эпидемиологической ситуации в стационарах и консультативной поддержки по вопросам готовности стационаров и медицинского персонала к приему пациентов с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией, в том числе с экстренной патологией, и их маршрутизации внутри учреждения.

Вместе с тем, предполагается, что будет расширена категория работников, которые смогут получить дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты. Под эту категорию попадают работники с высоким риском заражения COVID-19 в рамках выполнения профессиональных обязанностей: те, кто ранее не был включен в план по перепрофилированию и продолжающих оказание экстренной помощи жителям Санкт-Петербурга по различным профилям, а также задействованные в оказании медицинской помощи, но непосредственно не контактирующие с пациентами с коронавирусной инфекцией (водители и диспетчера скорой медицинской помощи, сотрудники лабораторий и т.д.).

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Кроме того, межведомственная комиссия также рассматривает возможность увеличения количества лабораторий медучреждений, которые выдают результаты без ретестирования в лаборатории Роспотребнадзора. Также предполагается проработать вопрос оперативного электронного взаимодействия между лабораториями города, проводящими тестирование на коронавирусную инфекцию, и лабораториями Роспотребнадзора с целью уменьшения сроков обмена информацией и обеспечения полноты и транспарентности данных.«Организации системы межлабораторных сравнений на регулярной основе положительных и отрицательных проб одновременно в лабораториях лечебно-профилактических учреждений и Роспотребнадзора на основе протокола, разработанного с участием представителей НИИ Пастера, Роспотребнадзора, НИИ Гриппа, НМИЦ им. В.А. Алмазова, — говорится в документе. — Провести анализ возможности и необходимости выполнения тестирования на антитела к SARS-CoV-2 (включая титр нейтрализующих антител) в г. Санкт-Петербурге».

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