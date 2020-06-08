Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM В Петербурге социальные работники, имеющие дело с зараженными коронавирусом людьми, не получают компенсаций, в отличие от своих коллег из стационаров. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, поздравляя причастных с Днем социального работника, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов заметил, что правительство города установило компенсации соцработникам, которые трудятся в стационарах в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки, но получают их далеко не все.

«Размер разный — в зависимости от того. кто чем занимается и сколько работает, от 10 до 60 тысяч рублей. Мы предоставляем их оперативно по итогам закрытия смены. На сегодняшний день стимулирующие выплаты не коснулись социальных работников, оказывающих услуги на дому. Безусловно, это несправедливо. Мы знаем об этой проблеме, будем думать над ее решением», — сказал Беглов.

Он не уточнил, каково может быть решение вопроса, но выразил убежденность, что способ будет найден.

Градоначальник уточнил, что в Петербурге имеется 20 тыс. соцработников, при этом так или иначе социальными услугами пользуются порядка 3 млн человек. На взгляд Беглова, такое соотношение говорит об эффективности городской системы соцзащиты, которую он назвал «одной из самых передовых в России»

При этом председатель правления петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова считает, что такого количества соцработников недостаточно.

«20 тысяч на весь город — маловато, Александр Дмитриевич [Беглов], я бы считала, что нужно побольше. Потому что нуждаются очень многие люди, у нас очень много одиноких людей, и когда к ним приходят 1−2 раза в неделю — это маловато», — добавила она, попросив увеличить штат социальных работников.