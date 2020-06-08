Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Сложившаяся ситуация станет стимулом для развития внутреннего туризма, хотя клиенты будут стараться потратить на отпуск меньше, чем обычно, а участники рынка объективно не смогут установить низкие цены, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 8 июня, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова, комментируя высказывания Дмитрия Чернышенко.

Туристы

Как сообщалось ранее, вице-премьер заявил, что межрегиональный внутренний туризм в России может быть «полноценно запущен» с 1 июля 2020 года и что оставшееся до этого время участники рынка и государство смогут использовать для подготовки к «запуску и старту» туристического сезона.

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