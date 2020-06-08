Москва, , 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле. Об этом заявил 8 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«Июнь, мы предполагаем, уйдёт как раз на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы уже планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль уже для межрегиональных поездок», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что некоторые санаторно-курортные учреждения работают с 1 июня. Более 40 регионов РФ соответствуют санитарным критериям открытия, в ближайшие недели в них должны начать работать отели.

Чернышенко также подчеркнул, что внутренний туризм в России обладает гигантским потенциалом развития.

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