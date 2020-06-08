Москва, 8 июня, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Часть 7 статьи 75 Закона о поправке к Конституции гласит, что в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Это очень важно для граждан страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи» Ирина Киркора.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Конституция России

«Бесспорно, действующее федеральное законодательство уже устанавливает необходимость осуществления социальной поддержки гражданам России.

Вместе с тем указанные положения, вносимые в Конституцию РФ, приводят к тому, что норма о социальных обязательствах государства становится нормой прямого действия. И это положительная динамика в рамках данной конституционной реформы.

Таким образом, вводя указанное положение в основной закон, на котором базируется все остальное законодательство, мы приходим к незыблемости социальных обязательств государства перед каждым гражданином России», — высказала своё мнение Ирина Киркора.

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