Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки выявили 326 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает 8 июня федеральный оперативный штаб. Днем ранее сообщалось о 340 новых случаях за сутки.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Заболевшие/выздоровевшие Санкт-Петербург

Таким образом, всего в городе за время пандемии зафиксировали 18 835 случаев заражения. Выздоровели за сутки 156 человек, всего в городе за время пандемии от COVID-19 вылечились 7915 пациентов.

Напомним, с 8 июня в Петербурге возобновлена работа небольших непродовольственных магазинов, автосалонов и офисов строительных компаний. Все они должны соблюдать установленные санитарные нормы и квоты допуска клиентов.

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В России за сутки обнаружили 8 тыс. 985 новых носителей вируса в 83 регионах, общее число случаев заражения по стране достигло 476 тыс. 658.