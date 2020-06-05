Санкт-Петербург, , 19:49 — REGNUM В Петербурге с понедельника, 8 июня, ослабят несколько ограничений, введенных из-за коронавируса. Для покупателей откроются непродовольственные магазины, офисы продаж застройщиков и автосалоны. Работа этих структур будет обставлена целым рядом жёстких условий.

Витрина магазина одежды и автомобиль Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 5 июня в Смольном, соответствующее изменение в постановление правительства Санкт-Петербурга подписал губернатор Александр Беглов.

Этим решением с 8 июня в городе будет разрешена работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала не более 400 кв. метров и с отдельным уличным входом для посетителей. При этом должно быть соблюдено условие: в торговом зале одновременно должно быть не более 1 человека на 4 кв. метра и должны быть закрыты примерочные зоны.

Это послабление не распространяется на магазины, находящиеся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров.

Также с 8 июня разрешена работа застройщиков, занимающихся реализацией жилых и нежилых помещений и машиномест, но при условии предварительной записи их клиентов.

С понедельника возобновляется розничная торговля автотранспортными средствами — только по предварительной записи и с целым рядом других условий.

Например, в автосалонах одновременно может находиться не более 10 посетителей, при этом тест-драйвы полностью запрещены, а выставочные образцы автомобилей и мотоциклов должны проходить регулярную дезинфекцию, как и проданные транспортные средства перед их передачей покупателю.

Все предприниматели, которым с 8 июня разрешено возобновить работу, обязаны обеспечить наличие и соблюдение стандартов безопасной деятельности, уведомить Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга о возобновлении деятельности, а также обеспечить использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук и соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метра.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество за всё время — 17 822 случая. От COVID-19 умер 291 человек. Выздоровело 7076 человек.

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