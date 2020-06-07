Вашингтон, 7 июня, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Свыше 170 ученых, деятельность которых финансировал фонд основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, опубликовали открытое письмо, где раскритиковали главу соцсети за сдержанное отношение к высказываниям президента США Дональда Трампа об участниках протестов против жестокого обращения полиции и высказались в пользу ужесточения внутренней политики Facebook.

Obama White House Archives Марк Цукерберг

По словам участников письма, в настоящее время социальные сети стали основными каналами передачи как информации, так и дезинформации, что приводит к путанице и недоверию к экспертам.

«Таким образом, как и многие, мы были смущены, увидев, что Facebook не следовал своей собственной политике в отношении президента (США Дональда) Трампа, который использовал платформу Facebook для распространения как дезинформации, так и для подстрекательских (к насилию) заявлений», — говорится в письме и добавляется, что заявление Трампа о том, что, «когда начинается мародерство, начинается стрельба», является четким подстрекательством к насилию.

Также ученые отмечают, что они посвятили себя изучению путей улучшения нашего мира и гордятся тем, что они являются лауреатами фонда Chan-Zuckerberg Initiative, цели которого «использовать технологии для решения некоторых из наших самых сложных задач — от предотвращения и искоренения болезней до улучшения обучения детей, реформирования системы уголовного правосудия» и построение «более инклюзивного, справедливого и здорового будущего для всех». А преднамеренное распространение дезинформации и разногласий в обществе, по мнению специалистов, напрямую противоречит данной цели.

«Мы призываем вас рассмотреть более строгие меры в отношении дезинформации и языка подстрекательств (к насилию), которые наносят вред людям или группам людей, особенно в нашем нынешнем климате, который сталкивается с расовой несправедливостью» , — заключается в сообщении.

Также под письмом, которое вначале подписали 143 ученых, в настоящее время стоит свыше 170 подписей, и их сбор продолжается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США состоялся первый за последние 50 лет «марш на Вашингтон». Активисты движения Black Lives Matter (Жизни черных важны) привели в столицу США почти 200 тысяч человек.