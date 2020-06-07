Вашингтон, , 12:18 — REGNUM В США состоялся первый за последние 50 лет «марш на Вашингтон». Активисты движения Black Lives Matter (Жизни черных важны) привели в столицу США почти 200 тысяч человек.

При этом изначально организаторы надеялись привести в Вашингтон миллион демонстрантов, но по оценкам полиции в акции в разное время участвовали от 100 до 200 тысяч человек.

Белый дом был оцеплен 5000 солдат Национальной гвардии. Однако протестующие не решились вновь устраивать беспорядки и на этот раз обошлось без насилия.

Участники марша потребовали от властей заняться реформой полиции. Наиболее радикальные элементы требовали вообще отказаться от финансирования органов полиции. Такой слоган — «Defund the police», сильнее других «зажигал» толпу протестующих.

Напомним, что в США в каждом штате своя полиция — в стране нет единого полицейского управления. В городе Миннеаполисе, где полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда, с чего собственно и начались массовые беспорядки в США, мэр решил воплотить в жизнь лозунг о прекращении финансирования полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США планируется еще несколько «маршей на Вашингтон». Так, правозащитник и священник-протестант Эл Шарптон призвал провести масштабный марш на Вашингтон по образцу знаменитной акции, организованнойМартином ЛютеромКингом — младшим в 1963 году.

«Мы должны вернуться в Вашингтон и постоять за свои права — черные, белые, латиноамериканцы, арабы, — встать в тени Линкольна и сказать им, что пора кончать со всем этим», — сказал Шарптон на своей проповеди 4 июня.

Предполагается, что акция состоится 28 августа — в 57-ю годовщину той самой акции 1963 года. Тогда около 300 тысяч человек, преимущественно афроамериканцев мирно проследовали в Вашингтон, чтобы заявить о своих требованиях равных гражданских прав с белыми.