Париж, 6 июня, 2020, 23:55 — ИА Регнум. Во Франции в акции против полицейского насилия приняли участие десятки тысяч человек. Об этом сообщает 6 июня радиостанция France Info со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

Nathan Keirn Протест

«23 300 человек протестовали во Франции, в том числе 5500 в Париже», — говорится в сообщении.

Митингующие во Франции вышли на акцию с требованием свершения справедливого правосудия в деле убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, беспорядки во многих городах США начались после того, как ранее в соцсетях появилось видео, где запечатлено задержание в Миннеаполисе полицией 25 мая местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что, когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Позже стало известно, что Флойд умер в одной из больниц города.

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