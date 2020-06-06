Париж, , 17:54 — REGNUM На площади Согласия в столице Франции, городе Париж прошла акция протеста против расизма в США. Об этом 6 июня сообщают местные СМИ.

Манифестанты вышли на улицы с требованием свершения справедливого правосудия в деле убийства чернокожего гражданина США Джорджа Флойда, ставшего жертвой американского полицейского.

Первоначально акция планировалась у посольства США в Париже, но правительственный квартал оцепили сотрудники правопорядка. По этой причине граждане вышли на площадь Согласия.

Напомним, ранее 2 июня на улицы Парижа вышли десятки тысяч человек, устроив беспорядки и столкновения с полицией. Причиной недовольства была та же.