Санкт-Петербург, 5 июня, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области перевели Выборгский район из «красной» в «желтую» зону по степени ограничений из-за коронавируса, а также на всей территории региона разрешили проведение медосмотров для военных и будущих студентов, продажу косметики и парфюмерии.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Заболевшие и выздоровевшие в Ленобласти

Для этого губернатор Александр Дрозденко внес изменения в постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры в районах, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Медицинские осмотры разрешены для граждан, поступающих на военную службу по контракту, а также тех, кому они необходимы для поступления в образовательные учреждения.

Торговля парфюмерией и косметикой теперь разрешены не только в «зелёной» и «жёлтой» зонах, где более спокойная ситуация по коронавирусу, но и в первой («красной») зоне — как в торговых центрах площадью до 36 тысяч кв. метров, так и в специализированных магазинах.

Напомним, ограничения в регионе действуют в соответствии с «принципом светофора», с разделением по зонам наибольшего («красная»), среднего («жёлтая») или наименьшего («зелёная») распространения опасной инфекции.

Кроме того, в Ленобласти расширили перечень видов деятельности для предоставления выплат индивидуальным предпринимателям: в него добавлены еще четыре вида деятельности ИП, которые приостановили свою деятельность в связи с распространением коронавирусной инфекции, и могут получить поддержку от региона.

В список добавлены: розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла, в специализированных магазинах; деятельность в области фотографии; деятельность библиотек и архивов; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Как напомнили власти, в Ленинградской области индивидуальные предприниматели и все работники, чья деятельность приостановлена в связи с эпидемией, могут получить единовременную выплату за апрель в размере 7000 рублей и 5000 рублей единовременно на каждого ребенка (согласно перечню кодов ОКВЭД в постановлении правительства Ленинградской области). Те организации, чья деятельность была также приостановлена в мае, могут получить повторную выплату.

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По данным на 5 июня, общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 3086 случая. На сегодня коронавирусную инфекцию в регионе смогли победить 2011 человек. Продолжают бороться с инфекцией 1075 человек. 17 человек скончались.