Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM В Ленинградской области число летальных случаев от COVID-19 достигло 17 человек, за последние сутки в регионе зафиксировано еще две смерти пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом 5 июня сообщает оперативный штаб РФ. При этом существенно возросло количество выздоровевших.

За прошедшие сутки в Ленобласти выявлено еще 52 новых случая зараженных и выписаны 182 человека из числа выздоровевших.

С учетом новых данных, общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 3086 случая. На сегодня коронавирусную инфекцию в регионе смогли победить 2011 человек. Продолжают бороться с инфекцией 1075 человек.

Количество официально обнародованных летальных исходов в Ленобласти за сутки возросло на два и составляет 17 случаев.

Скончались пожилые женщина и мужчина из Бокситогорского района, они не были медиками, уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленобласти.

За последние сутки в России выявлен 8726 заразившихся новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 144 летальных случаев. Выписано из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции 8057 человек за сутки.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 449 834 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 5528 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 212 680 человек.

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