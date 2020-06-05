Санкт-Петербург, 5 июня, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Петербургский частный «Планетарий №1» на набережной Обводного канала получил от Роспотребнадзора нагоняй за желание открыться в пандемию под видом «храма науки». Теперь администрация культурного учреждения заявляет, что откроется в запланированный срок, но только для надзорного органа.

Дарья Драй ИА REGNUM Планетарий №1

Анонс об открытии «Планетария №1» появился на сайте частного культурного учреждения накануне. При этом в городе продолжают действовать ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, и работа подобных заведений с массовым пребыванием людей запрещена.

О своем решении администрации планетария сообщила посетителям на своем официальном сайте, объяснив это тем, что раз 5 июня разрешено вернуться к работе городским храмам, то и они могут, поскольку являются «храмом науки».

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Чтобы подкрепить свое убеждение, сотрудники планетария попросили пройти горожан небольшой опрос и ответить, разделяют ли они их мнение. Отметим, на аналогичный вопрос в официальной группе в социальной сети утвердительно ответили 86,56% респондентов.

Фото: lanetarium.one Планетарий №1 Петербурга решил открыться, но не для всех.

Однако, не дожидаясь самого открытия, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу решило вмешаться в планы учреждения и, в целях профилактики в адрес ООО «Планетарий 1» выдало предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях действия ограничительных мер.

После чего «крупнейший планетарий в мире», «Храм науки и технологий» сообщил, что 5 июня откроется только для сотрудников Роспотребнадзора. При этом войти они смогут только при строгом соблюдении правил посещения: в масках и перчатках, соблюдая безопасное расстояние между людьми в 1,5 метра.

Также в учреждении культуры заметили, что в планетарии могут находиться не более 90 человек. А гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями порекомендовали и вовсе воздержаться от его посещения.