Санкт-Петербург, , 06:47 — REGNUM Верующие вновь смогут приходить в петербургские храмы с 5 июня. Такое решение приняли городские власти в качестве одного из шагов по смягчению «коронавирусных» ограничений.

Казанский кафедральный собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, в Казанском кафедральном соборе православные уже в пятницу смогут посетить литургию в 10:00, а в 18:00 — парастас. По три службы запланировано на 6, 7 и 8 июня.

Дацан Гунзэчойнэй с 5 июня собирается работать в обычном режиме, но призывает буддистов держать дистанцию и приходить в средствах индивидуальной защиты.

Большая хоральная синагога при этом не объявляет об открытии: доступ туда все еще ограничен. Нет особых оповещений о новом режиме работы Соборной мечети и у Духовного управления мусульман Северо-Запада.

Решение открыть храмы для верующих согласовано губернатором Александром Бегловым с главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой и главами конфессий.

При этом ограничения сняты частично. Так, религиозные учреждения можно будет посещать «при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора» и некоторых других условий.

В частности, прихожане должны быть в защитных масках и перчатках, они не могут подходить друг к другу ближе, чем на полтора метра. В храмах следует регулярно проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривать помещения.

Кроме того, власти призывают активно пользоваться антисептиком для рук и оборудованием для обеззараживания воздуха.

Одновременно в храмы площадью менее 400 кв. метров можно запускать столько людей, чтобы на каждого приходилось не менее 4 кв. метров, то есть не более ста прихожан.

При этом петербуржцам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, власти рекомендуют вовсе воздержаться от похода на богослужение.

Добавим, в Петербурге в дни православных праздников 6 и 7 июня также усилят транспортные маршруты до городских кладбищ.

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